"Цзян Го Го" в Кашгаре планирует на 100 лет вперед

В рамках пресс-тура по Кашгару представители СМИ стран Центральной Азии, Турции, Грузии и Азербайджана посетили сельскохозяйственную научно-технологическую компанию "Цзян Го Го", одну из ведущих высокотехнологичных компаний Синьцзяна.

Основанная в ноябре 2015 года, компания специализируется на индустриализации сельского хозяйства и включает три дочерние предприятия: пищевую компанию "Тяньи Цзян Го Го", биотехнологическую и пищевую технологические компании "Цзян Го Го".

За семь лет работы "Цзян Го Го" помогла модернизировать фруктовые сады на площади 300 гектаров, закупила 105 тысяч тонн продукции, заключила соглашения с 76 сельскохозяйственными кооперативами, обеспечила рабочими местами более 3500 местных жителей и привлекла 146 фермерских семей в качестве акционеров, выплатив им дивиденды в размере 1 млн юаней.

Как рассказали представители компании, в "Цзян Го Го" делают акцент на выпуске исключительно экологически чистой продукции, используя бизнес-модель "предприятие + кооператив + садовод", а также систему распределительных и сервисных центров с многоуровневой стратегией продаж через более чем 480 платформ, включая Taobao, JD.com, Douyin и другие.

Руководство компании отметило, что в будущем "Цзян Го Го" планирует достичь трёх стратегических целей: создать промышленный кластер стоимостью более 10 млрд юаней, помочь более миллиону фермерских хозяйств и продолжать свою деятельность на протяжении более чем 100 лет.