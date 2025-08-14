Рынок микрозаймов растёт, позиции банковских МФО усиливаются

Российский рынок микрозаймов в 2025 году продолжает расти, несмотря на более жёсткие требования регулятора и обострение конкуренции. По оценкам агентства "Эксперт РА", объём выдач за год может увеличиться примерно на 60 % и достичь 2,4 трлн ₽. Основной вклад в этот рост вносят банковские микрофинансовые организации - дочерние структуры банков и компаний из финансовых экосистем.
По итогам 2024 года их доля на рынке выросла с 38 % до более чем 50 %, а объём выдач практически удвоился. Эксперты связывают успех банковских МФО с более строгими стандартами работы, устойчивой клиентской базой и быстрым внедрением цифровых решений.
Среди заметных игроков - проект "А Деньги", входящий в экосистему Альфа-Банка. В компании отмечают, что обновление технологической платформы и пересмотр лимитов для постоянных клиентов позволили ускорить процесс одобрения заявок: онлайн-скоринг теперь занимает 8–10 минут, что на 40 % быстрее, чем в начале года.
Технологическая модернизация сопровождается расширением каналов привлечения. В первой половине 2025 года А Деньги подключились к платформе "Сравни", что дало пользователям возможность напрямую сравнивать условия займов у разных компаний и упростило выбор подходящего продукта.
По данным Банки.ру, в первом квартале 2025 года общий объём выдач микрозаймов в России составил 497 млрд ₽ - на 71 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом банковские МФО показывают более высокие темпы роста, чем классические компании. Эксперты объясняют это доступом к цифровой инфраструктуре, интеграцией в экосистемы банков и высоким уровнем доверия клиентов.
Развитие онлайн-каналов стало ключевым трендом: по данным ЦБ, доля дистанционных выдач в сегменте "займы до зарплаты" превысила 80 %, а у крупнейших игроков приблизилась к 95 %.
Интеграция МФО с маркетплейсами финансовых услуг и крупными агрегаторами стала заметным фактором перераспределения спроса. Сотрудничество с такими платформами, как "Сравни" или "Бробанк", позволяет компаниям быстро выходить на новые аудитории и получать прирост заявок от новых клиентов на 10–15 %.
Эксперты отмечают, что "маркетплейсизация" рынка усиливает конкуренцию и вынуждает игроков предлагать прозрачные и конкурентоспособные условия, так как потребителю легче сравнить предложения и выбрать оптимальное. По прогнозам, к концу 2026 года интеграция с агрегаторами станет для большинства МФО стандартом, а доля офлайн-займов продолжит снижаться.
По итогам первого полугодия 2025 года микрофинансовые организации смогли сохранить прибыль на уровне аналогичного периода прошлого года. Аналитики считают, что это отражение долгосрочного тренда на цифровизацию и укрепление позиций крупных игроков. Во второй половине года ожидается дальнейшее усиление конкуренции между банковскими и классическими МФО, а клиенты получат ещё больше удобных и прозрачных сервисов для дистанционного оформления займов.