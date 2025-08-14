Рынок микрозаймов растёт, позиции банковских МФО усиливаются

Российский рынок микрозаймов в 2025 году продолжает расти, несмотря на более жёсткие требования регулятора и обострение конкуренции. По оценкам агентства "Эксперт РА", объём выдач за год может увеличиться примерно на 60 % и достичь 2,4 трлн ₽. Основной вклад в этот рост вносят банковские микрофинансовые организации - дочерние структуры банков и компаний из финансовых экосистем.

По итогам 2024 года их доля на рынке выросла с 38 % до более чем 50 %, а объём выдач практически удвоился. Эксперты связывают успех банковских МФО с более строгими стандартами работы, устойчивой клиентской базой и быстрым внедрением цифровых решений.

Технологии как фактор роста

Среди заметных игроков - проект "А Деньги", входящий в экосистему Альфа-Банка. В компании отмечают, что обновление технологической платформы и пересмотр лимитов для постоянных клиентов позволили ускорить процесс одобрения заявок: онлайн-скоринг теперь занимает 8–10 минут, что на 40 % быстрее, чем в начале года.

Технологическая модернизация сопровождается расширением каналов привлечения. В первой половине 2025 года А Деньги подключились к платформе "Сравни", что дало пользователям возможность напрямую сравнивать условия займов у разных компаний и упростило выбор подходящего продукта.

Динамика рынка и роль банковских МФО

По данным Банки.ру, в первом квартале 2025 года общий объём выдач микрозаймов в России составил 497 млрд ₽ - на 71 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом банковские МФО показывают более высокие темпы роста, чем классические компании. Эксперты объясняют это доступом к цифровой инфраструктуре, интеграцией в экосистемы банков и высоким уровнем доверия клиентов.

Развитие онлайн-каналов стало ключевым трендом: по данным ЦБ, доля дистанционных выдач в сегменте "займы до зарплаты" превысила 80 %, а у крупнейших игроков приблизилась к 95 %.

Онлайн-каналы и маркетплейсы меняют рынок

Интеграция МФО с маркетплейсами финансовых услуг и крупными агрегаторами стала заметным фактором перераспределения спроса. Сотрудничество с такими платформами, как "Сравни" или "Бробанк", позволяет компаниям быстро выходить на новые аудитории и получать прирост заявок от новых клиентов на 10–15 %.

Эксперты отмечают, что "маркетплейсизация" рынка усиливает конкуренцию и вынуждает игроков предлагать прозрачные и конкурентоспособные условия, так как потребителю легче сравнить предложения и выбрать оптимальное. По прогнозам, к концу 2026 года интеграция с агрегаторами станет для большинства МФО стандартом, а доля офлайн-займов продолжит снижаться.

Перспективы на второе полугодие

По итогам первого полугодия 2025 года микрофинансовые организации смогли сохранить прибыль на уровне аналогичного периода прошлого года. Аналитики считают, что это отражение долгосрочного тренда на цифровизацию и укрепление позиций крупных игроков. Во второй половине года ожидается дальнейшее усиление конкуренции между банковскими и классическими МФО, а клиенты получат ещё больше удобных и прозрачных сервисов для дистанционного оформления займов.