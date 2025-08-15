Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.30 - 102.30

В Кашгаре стартовала XIV товарная ярмарка Центральной и Южной Азии

122  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 августа в Выставочном центре Кашгара (СУАР КНР) открылась XV Синьцзян-Кашгарская ярмарка товаров Центральной Азии и Южной Азии под девизом "Взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка, общий бизнес, общее строительство и совместное использование".

181 зарубежных предприятий и 1120 отечественных предприятий из 40 стран и регионов собрались в Кашгаре для участия в данном мероприятии.

В выставке также приняли участие и бизнесмены из Кыргызстана. По словам представителя Минэкономики КР Кайратбека Урустамова, 9 компаний из Кыргызстана смогли представить здесь свою продукцию.

"Многие из наших компаний уже тесно работают с китайскими бизнес-структурами. Синцзянский регион интересует наш мед, алкоголь и текстиль", - сказал он.

Отметим, с момента своего основания в 2005 году "Кашгарская ярмарка" привлекла участников из 56 стран и регионов, 38 тысяч предприятий, а общий объём заключённых сделок превысил 480 млрд юаней. Мероприятие считается второй по значимости выставочной площадкой Синьцзяна после "ЭКСПО Евразия" и важной платформой инициативы "Один пояс - один путь".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449383
Теги:
торговля, Китай, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  