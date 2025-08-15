В Кашгаре стартовала XIV товарная ярмарка Центральной и Южной Азии

15 августа в Выставочном центре Кашгара (СУАР КНР) открылась XV Синьцзян-Кашгарская ярмарка товаров Центральной Азии и Южной Азии под девизом "Взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка, общий бизнес, общее строительство и совместное использование".

181 зарубежных предприятий и 1120 отечественных предприятий из 40 стран и регионов собрались в Кашгаре для участия в данном мероприятии.

В выставке также приняли участие и бизнесмены из Кыргызстана. По словам представителя Минэкономики КР Кайратбека Урустамова, 9 компаний из Кыргызстана смогли представить здесь свою продукцию.

"Многие из наших компаний уже тесно работают с китайскими бизнес-структурами. Синцзянский регион интересует наш мед, алкоголь и текстиль", - сказал он.

Отметим, с момента своего основания в 2005 году "Кашгарская ярмарка" привлекла участников из 56 стран и регионов, 38 тысяч предприятий, а общий объём заключённых сделок превысил 480 млрд юаней. Мероприятие считается второй по значимости выставочной площадкой Синьцзяна после "ЭКСПО Евразия" и важной платформой инициативы "Один пояс - один путь".