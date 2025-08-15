Погода
В Бишкеке прошёл интенсив для молодых документалистов Кыргызстана

В Бишкеке завершился шестидневный производственный интенсив для начинающих режиссёров и продюсеров документального кино. Программа стала ключевым событием Bishkek Documentary Lab при поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм".

В этом году в интенсиве приняли участие девять молодых документалистов, отобранных конкурсным жюри. Под руководством международных наставников они разрабатывали собственные проекты и готовили их к выходу на международный рынок. Цель программы - дать участникам теоретические и практические навыки для создания конкурентоспособных фильмов.

Международные менторы программы: Марианна Каат (Эстония), Катерина Суворова (Казахстан) и Аскольд Куров - известные режиссёры и продюсеры с опытом работы на крупнейших мировых фестивалях.

Участники продолжат работу в рамках шестимесячной менторской программы, получая ежемесячные онлайн-консультации и сопровождение до стадии инвестиционного пакета с готовым тизером.

"Интенсив - это не только про съёмку и монтаж, это про уверенность, контакты и возможность заявить о себе на международной арене", - отметил Адилет Каржоев, руководитель Bishkek Documentary Lab.

Проект реализуется при финансовой поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" и партнёрстве с Американским Университетом в Центральной Азии (АУЦА).


