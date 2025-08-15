Погода
Цены на овощи в Бишкеке снизились до 15% за последнюю неделю

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляет еженедельный сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным мониторинга розничных цен в гипермаркетах города Бишкек, по состоянию на 14 августа 2025 года зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых продуктов питания по сравнению с 5 августа текущего года. Особенно заметно подешевели овощи.

Изменение цен на основные продукты питания (в процентах и в сомах):

1. Морковь - 49 сом, снизилась на 15,5% (ранее 58 сом)

2. Лук - 43 сома, снизился на 4,4% (ранее 45 сом)

3. Картофель - 45 сом, снизился на 8,0% (ранее 49 сом)

4. Капуста - 27 сом, снизилась на 10,0% (ранее 30 сом)

Снижение цен на овощную продукцию связано увеличением объёмов поставок от местных производителей. Мониторинг динамики цен будет продолжаться на постоянной основе.


