Минсельхоз КР опубликовал данные по ценам на продукты в соседних странах

- Светлана Лаптева
Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 13 августа 2025 года проведён сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары (хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и др.) в Кыргызской Республике, а также в соседних странах - Российской Федерации и Республике Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По результатам мониторинга были зафиксированы следующие изменения:

Цены в Кыргызской Республике следующие: говядина – 667,5 сом, баранина – 681,3 сом, сливочное масло – 634 сом, масло растительное – 151 сом, морковь – 56,5 сом, лук – 38 сом, картофель – 42 сом, яйцо- 87

Цены в Республике Казахстан: молоко пастеризованное – 100 сом, картофель – 41 сом, морковь – 50,4 сом, масло растительное – 176,4 сом, яйца – 121 сом.

Цены в Российской Федерации следующие: баранина - 732 сом, картофель - 71,4 сом, лук репчатый - 64 сом, яйца - 121 сом, сливочное масло - 868 сом, хлебобулочные изделия - 135,5 сом.


URL: https://www.vb.kg/449390
