Задержан бывший аким Октябрьского района, и бывший сотрудник Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, занимающиеся незаконной продажей земельных участков на территории Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, пресечена коррупционная деятельность "земельной мафии", возглавляемой бывшими и действующими должностными лицами районной государственной администрации, органов архитектуры, кадастра и государственного архива.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что обвиняемые путем подлога схем генерального плана жилого массива и подделки постановлений районной государственной администрации "О вопросах индивидуальной застройки", находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Кыргызской Республики, незаконно завладели 21 государственным земельным участком, площадью более 1 га, расположенным на территории Октябрьского района Бишкека.

В результате преступных действий, государству причинен ущерб на сумму свыше 300 млн сомов.

По результатам принятых мер задержаны и заключены под стражу организаторы коррупционной схемы Б.К.Э. и У.М.И., которые признав вину в совершенных деяниях, добровольно возвращают земельные участки в собственность государства.

В настоящее время следствие продолжается и проводятся мероприятия по даче юридической оценки действиям должностных лиц, а также по выявлению других участников коррупционной схемы.