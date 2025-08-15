Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.30 - 102.30

Задержан бывший аким Октябрьского района

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан бывший аким Октябрьского района, и бывший сотрудник Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, занимающиеся незаконной продажей земельных участков на территории Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, пресечена коррупционная деятельность "земельной мафии", возглавляемой бывшими и действующими должностными лицами районной государственной администрации, органов архитектуры, кадастра и государственного архива.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что обвиняемые путем подлога схем генерального плана жилого массива и подделки постановлений районной государственной администрации "О вопросах индивидуальной застройки", находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Кыргызской Республики, незаконно завладели 21 государственным земельным участком, площадью более 1 га, расположенным на территории Октябрьского района Бишкека.

В результате преступных действий, государству причинен ущерб на сумму свыше 300 млн сомов.

По результатам принятых мер задержаны и заключены под стражу организаторы коррупционной схемы Б.К.Э. и У.М.И., которые признав вину в совершенных деяниях, добровольно возвращают земельные участки в собственность государства.

В настоящее время следствие продолжается и проводятся мероприятия по даче юридической оценки действиям должностных лиц, а также по выявлению других участников коррупционной схемы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449391
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  