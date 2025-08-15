Погода
Скоропортящаяся продукция из КР проходит границу без ожидания очередей

162  0
- Светлана Лаптева
Согласно распоряжения Министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева, касающегося обеспечения беспрепятственного пропуска автотранспортных средств, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию из Кыргызской Республики в государства – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проведён соответствующий контроль.

Пресс-служба Минсельхоза КР сообщает, что директор департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве Турсунбек Кубанычбеков 14 августа 2025 года посетил "Сводные посты", расположенные вблизи пунктов пропуска "Ак-Тилек" и "Ак-Жол" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

По результатам проверки установлено, что на кыргызско-казахстанской государственной границе отсутствуют очереди автотранспортных средств, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию.

Вся продукция после прохождения фитосанитарного контроля и получения соответствующих фитосанитарных документов пропускается Пограничной службой Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в приоритетном порядке, без ожидания в очереди.


URL: https://www.vb.kg/449394
