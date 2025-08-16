Врачи из России будут работать в Бишкеке. В каких больницах будут работать

Шесть высококвалицифрованных врачей российской сети клиник "РЖД-Медицина" прибывают в Бишкек в рамках программы "Миссия добро". Российские врачи будут помогать кыргызским медикам.

С 18 августа по 22 августа шесть российских волонтеров-врачей "РЖД-Медицина" из Москвы, Красноярска, Самары и Читы будут работать в Бишкеке.

Высококвалифицированные врачи разных специализаций, в их числе уролог, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, нефролог, травматолог-ортопед и другие посетят медицинские центры, проведут мастер-классы и лекции для коллег и студентов медицинских вузов, поучаствуют в круглых столах, а также проведут осмотры и консультации пациентов. Каждый специалист будет закреплен за клинической базой, чтобы охватить большинство медицинских центров столицы.

Российские специалисты будут работать бок о бок с врачами:

- Национального госпиталя,

- НИИ хирургии сердца и трансплантации органов (КНИИХСТО)

- Кыргызского научного центра репродукции человека (КНЦРЧ).

Открытие программы состоится в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

Накануне реализацию программы "Миссия добро" в 2025 г. в Кыргызстане обсудили министр здравоохранения Эркин Чечейбаев и руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

В октябре планируется вторая миссия российских врачей, в ходе которой особое внимание будет уделено вопросам диагностики и сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, ДЦП и синдромом Дауна, а также эффективному взаимодействию с родителями.

Министр здравоохранения КР подчеркнул значимость такого взаимодействия. "Сегодня мы сделали важный шаг к расширению гуманитарного и образовательного сотрудничества. Программы Россотрудничества, такие как "Миссия Добро" помогут не только улучшить качество медицинской помощи, но и подготовить новое поколение специалистов. Мы намерены развивать это партнерство, делая акцент на долгосрочные кадровые решения", - отметил Эркин Чечейбаев.

Международная волонтерская программа "Миссия ДОБРО" – программа, направленная на укрепление международного гуманитарного сотрудничества, оказание помощи сообществам стран мира силами российских специалистов. Программа реализуется Россотрудничеством и Ассоциации ДОБРО.РФ с 2021 года. Программа – один из примеров настоящей народной дипломатии, поскольку направлена на оказание помощи конкретным людям.

В период с 2021 г. по 2024 г. реализованы 35 Миссий, оказана помощь свыше 10 тыс. иностранных благополучателей более чем в 20 странах. В Кыргызстна волонтеры Мисси приезжали уже 6 раз, в 2025 г. волонтеры приедут дважды.

Сеть "РЖД-Медицина" - это крупная часть национальной системы здравоохранения России, которая включает в себя 360 больниц и поликлиник в 71 субъекте Российской Федерации.

В 2024 году врачи сети клиник "РЖД-Медицина" приняли участие в программе "Миссия Добро" и посетили Республику Узбекистан и Туркменистан. В настоящее время эта работа ведется в рамках Концепции развития гуманитарного потенциала ОАО "РЖД" за рубежом.

Информация для СМИ:

Открытие программы состоится 18 августа (понедельник) в 10.30 в Министерстве здравоохранения Кыргызстана с участием министра здравоохранения КР Эркина Чечейбаева, российских и кыргызских врачей, представителей Россотрудничества и сети "РЖД-Медицина".