Общество эндокринологов сделало заявление об опасности пластика

Ежегодно от фталатов умирает 350 000 человек, что обходится дороже, чем зарабатывает пластиковая промышленность. Об этом говорится в международных исследованиях ученых -эндокринологов.

Обсуждаемый в настоящее время глобальный договор по пластику должен защитить здоровье и запретить опасные химические вещества в пластике. Юридически обязательные стандарты должны обеспечить прозрачность информации о химических веществах в пластмассах и ее отслеживаемость в отдельных пластиковых изделиях. Публичное раскрытие информации о добавках, технологических вспомогательных веществах и потенциально опасных полимерах имеет важное значение для обеспечения подотчетности, права на информацию, более безопасного дизайна товаров и продвижения циркулярной экономики, свободной от токсичных веществ.

Ниже представлено заявление Общества эндокринологов, прозвучавшее в ходе обсуждения текста нового юридически обязательного договора о борте с загрязнением пластиком.

"Являясь крупнейшим и старейшим в мире профессиональным обществом, занимающимся изучением гормональных систем и клиническим лечением людей с эндокринными заболеваниями, которое насчитывает почти 18 000 врачей и ученых из более чем 120 стран мира, Общество эндокринологов осознает серьезный вред для здоровья человека, наносимый загрязнением пластиком и содержащимися в нем химическими веществами, нарушающими работу эндокринной системы.

Пластик - это вопрос жизни и смерти. Ежегодно 350 000 человек в возрасте от 55 до 64 лет умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных воздействием фталатов, химических веществ, содержащихся в пластике. Более 70 % этих смертей приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Социальные издержки, связанные с этими смертями, составляют от 510 млрд до 3,74 трлн долларов, что превышает глобальный доход пластиковой промышленности. Химические вещества, используемые в пластике, нарушают репродуктивное развитие, увеличивают риск ожирения в раннем возрасте и вызывают множество других проблем со здоровьем, включая преждевременные роды."

Таким образом, защита здоровья имеет решающее значение, если мы хотим избежать депопуляции планеты в пик экономической производительности. В частности, эндокринологи отметили, что в отчете не представлено еще несколько моментов, которые очень важны для борьбы с пластиков:

Недостаточно мер по выявлению и ограничению опасных химических веществ в пластике, включая химические вещества, вызывающие эндокринные нарушения (ХВЭ), или ЭДК

Недостаточно учтены процессы урегулирования конфликтов интересов в вспомогательных органах

Необходимы меры по оценке воздействия на здоровье и окружающую среду в странах с низким и средним уровнем дохода, где производство и потребление пластика растет

Важно поднять требованияк прозрачности производства и использования химических веществ в пластиковых изделиях.

Мы понимаем, что документ ЮНЕП/ВОЗ о состоянии науки в области веществ, нарушающих работу эндокринной системы, будет обновлен и опубликован, но существующие научные данные достаточно убедительны, чтобы принять меры, и нам не нужно ждать еще одного доклада, чтобы защитить здоровье населения.

Мы, члены Общества эндокринологов, поддерживаем использование лучших доступных научных знаний для защиты здоровья человека и призываем страны в рамках этого договора уделять приоритетное внимание здоровью населения, а не краткосрочным экономическим соображениям. Наши научные знания могут способствовать разработке более безопасных и устойчивых материалов.

Источник: ekois.net