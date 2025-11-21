Камчыбек Ташиев передал НЦОМиД служебные автомобили

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМД) и передал медицинским работникам 10 ранее обещанных служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предоставление транспортных средств позволит бригадам экстренной помощи оперативнее прибывать в центр и повысит эффективность их работы. Новые машины обеспечат бесперебойное функционирование учреждения и создадут дополнительные условия для безопасности персонала и пациентов.

В ходе мероприятия Ташиев также осмотрел территорию центра, которая впервые с 1995 года прошла полную реконструкцию. На площади 4 400 м² были проведены очистка и выравнивание грунта, уложен новый асфальт, установлено освещение и выполнено благоустройство. Обновлённое пространство стало более комфортным и безопасным для сотрудников и посетителей.

Реконструкция территории - не единственный проект, реализованный по инициативе генерал-полковника. Ранее по его поручению была построена новая дорога, соединяющая центр с улицей Тыналиева, что значительно улучшило транспортную доступность учреждения. Кроме того, НЦОМД получил современное медицинское оборудование, не имеющее аналогов в республике: эндоскопический ультразвуковой аппарат, несколько новых УЗИ-устройств, видеогастроскоп, видеобронхоскоп и видеоколоноскоп. Эти установки существенно расширили высокотехнологичные диагностические возможности центра.

Поздравляя коллектив с получением новых автомобилей, председатель ГКНБ отметил, что улучшение условий работы врачей и создание комфортной среды для пациентов является приоритетом государства в вопросах здоровья населения. Он пожелал сотрудникам успехов и дальнейших профессиональных достижений.

Следует отметить, что мероприятия, реализуемые по поручению заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, направлены на укрепление материально-технической базы НЦОМД, улучшение условий труда медицинских работников и повышение качества помощи, оказываемой женщинам и детям.

НЦОМД остаётся одним из ведущих медицинских учреждений страны, оказывающим высокоспециализированную помощь. Ежегодно здесь получают стационарное лечение около 30 000 детей, проводится до 15 000 операций различной сложности, амбулаторную помощь получают примерно 150 000 маленьких пациентов, а в перинатальном центре рождается порядка 6 000 детей. Центр продолжает внедрять современные технологии и методы диагностики и лечения.