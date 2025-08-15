КПЛ-2025: Поражение "Барса" и голевая драма в Беш-Кунгее

В Караколе и Беш-Кунгее стартовал 17-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги.

В Караколе один из лидеров сезона - "Барс" - неожиданно уступил середняку таблицы "Нефтчи" со счётом 0:1. Решающий мяч на 74-й минуте забил Михаил Губанов, ставший лучшим игроком встречи. Победа позволила кочкор-атинцам набрать важные очки, а "Барс" упустил возможность возглавить турнир.

В Беш-Кунгее болельщики увидели сразу семь голов. Матч "Азиягол" - "Талант" завершился со счётом 3:4, а победный мяч гости забили на 90+10 минуте благодаря точному удару Алымбекова.

После этих игр турнирную таблицу возглавляют "Алай" и "Мурас Юнайтед" (по 35 очков). 16 августа лидеры сыграют между собой в Джалал-Абаде на стадионе "Курманбек".

Оставшиеся матчи 17-го тура пройдут 15–17 августа.