"Неман" с Борубаевым и Шамурзаевым вышел в плей-офф Лиги Конференций

Белорусский "Неман", в составе которого играют футболисты из Кыргызстана Гулжигит Борубаев и Амантур Шамурзаев, пробился в плей-офф Лиги Конференций УЕФА, обыграв в драматичном матче "Клаксвик" с Фарерских островов.

После поражения 0:2 в первом поединке, ответная встреча в венгерском Сегеде завершилась со счётом 2:0 в пользу "Немана". Гулжигит Борубаев открыл счёт на 80-й минуте, а через четыре минуты Юрий Пантя перевёл игру в дополнительное время. На 113-й минуте "Клаксвик" остался вдесятером, но судьбу путёвки решил лишь пенальти-серия, где белорусский клуб был точнее - 5:4.

В следующем раунде "Неман" встретится с испанским "Райо Вальекано". Первый матч пройдёт 21 августа в Венгрии, ответный - 28 августа в Испании.


