В Чуйской области задержан сотрудник айыл окмоту по делу о мошенничестве

В Чуйской области задержан специалист по земельным вопросам М.У., которого подозревают в мошенничестве на сумму 375 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, 18 августа в милицию обратилась гражданка Х.Р. Она сообщила, что в феврале 2024 года М.У. тогда работавший в одном из айыл окмоту района, пообещал оформить документы на её земельный участок и получил от её сына 375 тысяч сомов. Однако обязательства он не выполнил, деньги не вернул и уклонялся от контактов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР ("Мошенничество").

В ходе следствия установлено, что М.У. ранее занимал должность специалиста по земельным и сельскохозяйственным вопросам в айыл окмоту Аламудунского района, а на момент задержания работал в одном из айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области.

19 ноября 2025 года он был задержан и водворён в ИВС. Решением суда задержанный заключён под стражу.

Расследование продолжается.


