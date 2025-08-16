Грэм Дотт предстанет перед судом по обвинениям в насилии над детьми

Бывший чемпион мира по снукеру Грэм Дотт предстанет перед судом в следующем году по обвинениям в сексуальном насилии над детьми. 48-летнего спортсмена обвиняют в преступлениях в отношении девочки в период с 1993 по 1996 год и мальчика в период с 2006 по 2010 год, совершённых в районе Глазго.

На виртуальном заседании Высокого суда в Глазго Дотт, который не присутствовал лично, заявил о своей невиновности. Его адвокат отметил, что обвинения являются вымышленными и не имеют под собой оснований.

Суд назначен на 17 августа следующего года, мера пресечения в виде освобождения под залог оставлена в силе. Дотт выиграл чемпионат мира по снукеру в 2006 году, а также становился финалистом в 2004 и 2010 годах.