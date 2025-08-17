Конор Макгрегор исключён из официального ростера бойцов UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор больше не числится в официальном ростере бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата.

Информацию об исключении 37-летнего ирландца опубликовал аккаунт UFC Roster Watch в социальной сети X (бывший Twitter). Причины решения пока не подтверждены ни UFC, ни самим Макгрегором, хотя 31 июля он объявил о возвращении в пул допинг-тестирования USADA, необходимого для допуска к боям.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье на турнире UFC 264 из-за травмы ноги. На профессиональном счету бойца - 22 победы и 6 поражений.