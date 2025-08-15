Донорская эскадрилья: как военные из Канта спасают жизни

Авиабаза "Кант" в Кыргызстане - объект, о котором обычно говорят в контексте обороны. Здесь дислоцированы штурмовики Су-25СМ, модернизированные Ми-8МТВ5-1 и комплексы "Орлан-30", а сам гарнизон насчитывает более пятисот офицеров и контрактников. Это первый российский военный объект за пределами страны, созданный после распада СССР, и ключевой элемент единой системы ПВО ОДКБ в Центральной Азии.

Однако последние годы "Кант" все чаще упоминают в новостях не только из-за учений или модернизации техники, а благодаря регулярной работе, к которой никакая инструкция боевой подготовки не обязывает. Речь о донорской миссии.

В июле 2025 года военнослужащие базы передали более 10 литров крови Республиканскому центру крови в Бишкеке. После карантина и медицинских проверок компоненты отправят в больницы по всей стране - туда, где их будут ждать пациенты в критическом состоянии: дети с онкогематологическими заболеваниями, взрослые после сложных операций, люди с тяжелыми травмами.

За 2024 год кантские военные участвовали в десяти донорских акциях, организованных совместно с Республиканским центром крови и региональными медучреждениями. Каждая такая акция требует строгого соблюдения медицинских норм: предварительное обследование, анализы, карантинный период для компонентов крови. Для многих военнослужащих это уже не разовая акция, а часть личного графика - привычка, встроенная в их службу наравне с боевыми дежурствами. Среди личного состава немало обладателей звания "Почетный донор" - это люди, которые сдавали кровь не один и не два раза, а годами пополняли запасы национального банка крови.

Медики подчеркивают: одна процедура сдачи крови способна спасти две-три жизни - это может быть ребенок с тяжелым онкологическим диагнозом, пострадавший в ДТП или пациент, которому срочно требуется переливание во время сложной операции. Если пересчитать эту статистику на годовую активность базы, речь идет уже о десятках людей, для которых помощь военных стала ключевым фактором выживания. И за каждым таким числом - чья-то личная история: выписанный из реанимации подросток, женщина, вернувшаяся к детям после тяжелой операции, мужчина, избежавший ампутации благодаря своевременному переливанию. Эти истории редко попадают в сводки новостей, но именно они показывают, что донорская миссия "Канта" - это не символический жест, а реальный вклад в спасение жизней.

Донорство - лишь часть более широкой гуманитарной работы. В июле этого года военнослужащие привезли продукты, бытовую химию, одежду и предметы первой необходимости малообеспеченным жителям близлежащих населенных пунктов. Для семей, живущих за чертой бедности, это не просто жест вежливости, а ощутимая поддержка.

Особое внимание уделяют детям. Воспитанники патронатно-реабилитационного центра "Умут" в Бишкеке получили от военных подарки, книги, развивающие игры и сладости. Но, пожалуй, важнее того, что дети услышали от взрослых людей в форме истории о службе, дружбе и взаимовыручке. Для подростков, растущих без родителей, этопример того, как работает командная ответственность.

Гуманитарная помощь - не случайная активность для России в Кыргызстане. Помимо усилий авиабазы, действует и более широкий механизм. Москва участвует в международных программах поддержки республики через структуры ООН, включая Всемирную продовольственную программу и ПРООН. В 2024 году в страну было поставлено почти 6,5 тыс. тонн продовольствия в рамках инициативы "Продукты за труд".

Все это формирует образ союзника, который работает не только на политическом и военном уровне, но и в повседневных ситуациях, когда помощь нужна здесь и сейчас.

Военные структуры в других странах тоже активно работают в социальной сфере. Национальная гвардия США сотрудничает с Американским Красным Крестом, организуя массовые донорские кампании. Британские Королевские ВВС проводят благотворительные акции, от сбора средств до передачи крови в национальные банки. Но у "Канта" есть своя специфика: здесь подобная деятельность встроена в локальную жизнь и не ограничивается формальными датами в календаре.

База, способная прикрывать воздушные рубежи целого региона, сегодня все активнее проявляет себя в роли участника работы, значимой для тех, кто вряд ли оценит тактико-технические характеристики "Орлана" или дальность полета Су-25, но прекрасно понимает ценность пакета продуктов или литра донорской крови. Авиабаза "Кант" укрепляет безопасность не только в небе, но и на земле - там, где решают судьбы людей, оказавшихся в критической ситуации. И, пожалуй, именно эта часть ее миссии работает на союзнические отношения не хуже, чем любые совместные учения.

Вместе с тем, эксперты считают, что подобные гуманитарные инициативы российских военных требуют более энергичного освещения.

"Инициатива хорошая, акция замечательная, но для того, чтобы население на нее отреагировало, необходимо обязательно вести информационное сопровождение. Конечно, добро часто делается молча, но положительный пример должен быть заразительным. Если об этом узнают люди, уверена, равнодушных не останется, и они будут благодарны. Подобные акции могут стать инструментом укрепления доверия и взаимодействия между Россией и Кыргызстаном", - отмечает экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Вместе с тем, по ее словам, нельзя утверждать, что одна акция кардинально изменит уровень взаимодействия.

"Здесь важен целый комплекс мероприятий. Поэтому я еще раз подчеркиваю, нужно качественное освещение, иначе есть риск, что о событии никто не узнает. К сожалению, одна из проблем Российской Федерации в том, что многие добрые инициативы остаются неизвестными. Например, проводятся скрининги для детей, поставляется необходимое оборудование и материалы, но об этом знают единицы - в основном врачи, которые непосредственно проводят обследования. Между тем это огромные вложения, которые позволяют вовремя выявлять заболевания и предотвращать инвалидность. Если же ребенок остается инвалидом, государству приходится выплачивать пособия, а в нашей стране, к сожалению, высока доля врожденных заболеваний, ведущих к инвалидности", - говорит эксперт.

Она подчеркивает, что о таких инициативах тоже практически никто не знает и крайне важно обеспечить широкое информационное освещение, а не ограничиваться редкими упоминаниями.

"Если проект получит продолжение, это будет, безусловно, положительным шагом. Особенно в свете того, что Республиканский центр крови постоянно испытывает дефицит крови", - резюмирует экс-депутат.