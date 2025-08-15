Погода
Кыргызстанские военные взяли медали ЧМ по казахской борьбе

В легкоатлетическом комплексе Qazaqstan стартовал чемпионат мира по казахской национальной борьбе среди военнослужащих под эгидой Международного военно-спортивного совета (CISM). В турнире участвуют более 150 борцов из 25 армий мира, которые соревнуются в 16 весовых категориях среди мужчин и женщин.

В первый день соревнований сборная Кыргызстана завоевала пять медалей. Серебро в весе до 55 кг выиграл Кимал Оболбеков. Бронзовыми призёрами стали Алиман Абдрашитова (48 кг), Сабина Жаанбекова (56 кг), Жанар Жолдошева (65 кг) и Саниет Талаибекова (77 кг).

Чемпионат приурочен к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Схватки продолжатся до 16 августа.


