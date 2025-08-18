Погода
Бишкекский фермер превратил разведение кузнечиков в доходный бизнес

38  0
- Светлана Лаптева
В Кыргызстане набирает популярность необычный вид бизнеса - разведение кузнечиков. Пресс-служба Минсельхоза рассказала о примере бишкекчанина Адыла, который уже пять лет занимается выращиванием насекомых.

Свой бизнес он начинал всего с 30 кузнечиков, однако за это время сумел найти множество постоянных клиентов. Сейчас Адыл развивает дело совместно с партнером по имени Кубат.

Предприниматель перерабатывает кузнечиков в муку, а также жарит их для дальнейшей продажи. По словам Адыла, такая продукция положительно влияет на лечение онкологических заболеваний и пользуется спросом у людей, занимающихся спортом.

В Минсельхозе отмечают, что разведение кузнечиков может стать альтернативой животноводству, обеспечить продовольственную безопасность и приносить дополнительный доход.


