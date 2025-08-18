Погода
Пищевая промышленность КР показала значительный рост за 7 месяцев 2025 года

За первые семь месяцев 2025 года пищевая промышленность Кыргызстана показала устойчивый рост. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Доля предприятий пищевой отрасли, включая производство напитков и табачных изделий, составила 20,9 % от общего объема продукции перерабатывающей промышленности страны.

По предварительным данным, с января по июль 2025 года предприятиями пищевой промышленности произведено продукции на сумму 60 млрд 164 млн 400 тыс. сомов. Индекс физического объема составил 149 %, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Для сравнения, в январе–июле 2024 года объем производства составлял 47 млрд 143 млн 3 тыс. сомов при индексе физического объема 118,5 %.

Минсельхоз отмечает, что рост отрасли способствует повышению продовольственной безопасности, расширению экспортного потенциала и укреплению позиций перерабатывающей промышленности в экономике страны.


URL: https://www.vb.kg/449423
