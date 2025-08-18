Погода
$ 87.25 - 87.63
€ 101.35 - 102.35

В Жумгальском районе строится новое водохранилище

150  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Тугол-Сай Жумгальского района Нарынской области с целью обеспечения потребностей в оросительной воде строится Тугол-Сайский бассейн сезонного регулирования (БСР) объемом 3,2 млн м³. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Так как запас воды в реке Тугол-Сай ограничен. Из-за большого количества орошаемых земель в вегетационный период не хватало необходимого объема воды.

Поэтому строительство БСР направлено на сбор воды с осени до весны, а также в периоды её изобилия, с последующим использованием в оросительный сезон.

На сегодняшний день установлены 2 водоизмерительных поста и 61 водораспределительное сооружение, а также проложены лотки ЛР-60 и ЛР-40 на внутренние каналы протяженностью 3,17 км.

В результате строительства будет улучшено водоснабжение 3208 га орошаемых земель, дополнительно освоено 1602 га новых площадей, урожайность в регионе вырастет в 2 раза, а жизнь жителей Жумгальского района станет значительно легче, что приведёт к росту сельскохозяйственного производства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449425
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  