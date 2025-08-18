В Жумгальском районе строится новое водохранилище

В селе Тугол-Сай Жумгальского района Нарынской области с целью обеспечения потребностей в оросительной воде строится Тугол-Сайский бассейн сезонного регулирования (БСР) объемом 3,2 млн м³. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Так как запас воды в реке Тугол-Сай ограничен. Из-за большого количества орошаемых земель в вегетационный период не хватало необходимого объема воды.

Поэтому строительство БСР направлено на сбор воды с осени до весны, а также в периоды её изобилия, с последующим использованием в оросительный сезон.

На сегодняшний день установлены 2 водоизмерительных поста и 61 водораспределительное сооружение, а также проложены лотки ЛР-60 и ЛР-40 на внутренние каналы протяженностью 3,17 км.

В результате строительства будет улучшено водоснабжение 3208 га орошаемых земель, дополнительно освоено 1602 га новых площадей, урожайность в регионе вырастет в 2 раза, а жизнь жителей Жумгальского района станет значительно легче, что приведёт к росту сельскохозяйственного производства.