В Ысык-Атинском районе расследуют причины гибели рыбы в селе Киров

Специалисты Департамента рыбохозяйственного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с сотрудниками Ысык-Атинского районного управления ветеринарии 13 августа 2025 года провели выездную проверку по факту гибели рыбы на пруду рыбоводного хозяйства "Новое озеро" в селе Киров Ысык-Атинского района Чуйской области.

По итогам проверки был составлен соответствующий акт, а образцы погибшей рыбы и воды направлены в Ветеринарную лабораторию при Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Министерства, а также в лабораторию Ысык-Атинской районной санитарно-эпидемиологической станции для установления причин произошедшего.

Дополнительная информация будет предоставлена после получения результатов лабораторных исследований.

Кроме того, аналогичных случаев на других водоёмах не выявлено, в связи с чем массовое распространение гибели рыбы не подтверждается.