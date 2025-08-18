Это было кратко. Что пишут иностранные СМИ о заявлениях Путина и Трампа

Иностранные СМИ ожидали совместной пресс-конференции между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом с большим нетерпением. Но после ее завершения первые минуты многие не знали, как реагировать. Все газеты и телеканалы дословно передали слова президентов, подсчитали, что Путин говорил 8 минут 30 секунд, а Трамп - 3 минуты 24 секунды. А потом стали гадать, что же итоги саммита означают.

Западная пресса очень хотела, чтобы Трамп объявил о каком-нибудь перемирии. Это перемирие очень нужно Зеленскому, чтобы взять передышку и довооружиться, и европейской "коалиции желающих", которая обещала ввести свои контингенты на Украину, как только будет установлен режим прекращения огня.

"Похоже, прекращения огня на Украине не будет, поскольку ни один из президентов не упомянул об этом", - отмечает SkyNews, добавляя, что Трамп готов слушать Путина, и это "неприемлемо для Украины".

"Это было быстро. Дональд Трамп оставил больше вопросов, чем ответов, не раскрыл почти никаких подробностей о важном саммите", - пишет The Guardian.

"Украинские официальные лица в Киеве с тревогой ждали совместного заявления, ожидая каких-либо подсказок о судьбе своей страны, - отмечает The New York Times. - Но, поскольку встреча не принесла никаких результатов, они теперь считают, что война будет продолжаться с прежней силой".

"Путин, судя по всему, получил от этого визита практически все, что хотел, - считает NBC News. - Он сфотографировался с президентом США на красной дорожке. Они разделили сцену, рукопожатия и улыбки. Похоже, что на данный момент не достигнуто соглашение о прекращении огня, а это значит, что Россия может продолжать наступление, которое сейчас ведется на Украине. Наконец, и, возможно, самое примечательное, Путин избежал дополнительных санкций, которые США должны были ввести против России на прошлой неделе".

CNN приводит слова бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона: "Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп не получил ничего, кроме договоренности о новых встречах".

Politico отмечает, что Трамп был на удивление осторожен в своем заявлении журналистам после встречи, "по сути признав, что ему не удалось заставить Россию сдвинуться с места". "Каким бы туманным это ни было, совместное появление на объединенной базе Элемендорф-Ричардсон ясно дало понять, что Трамп не собирается навязывать Путину "очень серьезные последствия", которыми он угрожал ранее", - отмечает издание.

Китайское агентство Синьхуа пишет, что "почти трехчасовая встреча Путина и Трампа имела загадочный смысл". Вопросы у него вызывает воздушный парад, устроенный американцами: "Рев истребителей - это демонстрация силы или высокий стандарт?"

Индийская Times of India считает, что Трамп и Путин "продемонстрировали как оптимизм, так и сдержанность в отношении будущего двусторонних отношений и конфликта на Украине". "Хотя встреча в Анкоридже не принесла окончательного соглашения, оба лидера подчеркнули прогресс и важность продолжения диалога, указывает издание. - Пока президенты покидают Анкоридж, мир с нетерпением ждет признаков того, что оптимизм и взаимодействие приведут к долгосрочному прогрессу. Послание с обеих сторон было четким: дверь к миру открыта, но чтобы пройти через нее, потребуются упорный труд и консенсус".

