За взятку в 1 млн сомов милиционеры пытались скрыть тяжкое преступление

В ходе проводимых мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в системе МВД получена информация о том, что в мае и июле 2025 года 15-летняя девочка неоднократно подвергалась насильственным действиям сексуального характера в Кадамжайском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту отец потерпевшей обратился в милицию. Расследование было поручено Следственной службе ОВД Кадамжайского района. Однако следователь Т.А., действуя в сговоре с начальником Исхак-Полотханского АОМ ОВД Н.С. и участковым Ш.Ж., за взятку в размере 1 000 000 сомов согласился прекратить уголовное преследование подозреваемых.

10 августа 2025 года в результате проведённых оперативно-следственных мероприятий при содействии СВР МВД КР по Баткенской области задержаны Н.С. и Ш.Ж. При обыске автомобиля, принадлежащего Ш.Ж., обнаружено 200 000 сомов. В кабинете следователя Т.А. изъяты материалы проверки, в которых первоначальные показания потерпевшей и заявителя были изменены, а также оформлены встречные заявления об отказе от возбуждения дела.

Установленные факты свидетельствуют о целенаправленном укрытии особо тяжкого преступления против несовершеннолетней, фальсификации материалов и грубом злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, по подозрению дачи взятки должностному лицу в размере 1 000 000 сомов задержан гражданин А.А. Указанные денежные средства им были переданы Н.С. и Ш.Ж. за оказание содействия в предоставлении встречного заявления со стороны отца потерпевшей и получении согласия на изменение показаний потерпевшей А.М. с целью положительного разрешения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении заинтересованных лиц.

В настоящее время обвиняемые лица задержаны и водворены в СИЗО УГКНБ КР по Баткенской области.