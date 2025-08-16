Погода
$ 87.15 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

За взятку в 1 млн сомов милиционеры пытались скрыть тяжкое преступление

76  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проводимых мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в системе МВД получена информация о том, что в мае и июле 2025 года 15-летняя девочка неоднократно подвергалась насильственным действиям сексуального характера в Кадамжайском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту отец потерпевшей обратился в милицию. Расследование было поручено Следственной службе ОВД Кадамжайского района. Однако следователь Т.А., действуя в сговоре с начальником Исхак-Полотханского АОМ ОВД Н.С. и участковым Ш.Ж., за взятку в размере 1 000 000 сомов согласился прекратить уголовное преследование подозреваемых.

10 августа 2025 года в результате проведённых оперативно-следственных мероприятий при содействии СВР МВД КР по Баткенской области задержаны Н.С. и Ш.Ж. При обыске автомобиля, принадлежащего Ш.Ж., обнаружено 200 000 сомов. В кабинете следователя Т.А. изъяты материалы проверки, в которых первоначальные показания потерпевшей и заявителя были изменены, а также оформлены встречные заявления об отказе от возбуждения дела.

Установленные факты свидетельствуют о целенаправленном укрытии особо тяжкого преступления против несовершеннолетней, фальсификации материалов и грубом злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, по подозрению дачи взятки должностному лицу в размере 1 000 000 сомов задержан гражданин А.А. Указанные денежные средства им были переданы Н.С. и Ш.Ж. за оказание содействия в предоставлении встречного заявления со стороны отца потерпевшей и получении согласия на изменение показаний потерпевшей А.М. с целью положительного разрешения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении заинтересованных лиц.

В настоящее время обвиняемые лица задержаны и водворены в СИЗО УГКНБ КР по Баткенской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449429
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, изнасилование, несовершеннолетние, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  