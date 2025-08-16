Сотрудники аэропорта "Манас" сдали 30 литров крови

Сотрудники Международного аэропорта "Манас" приняли участие в акции донорства крови, сдав около 30 литров за один день. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Коллектив объединился, продемонстрировав сплочённость и искреннее стремление помогать людям. Каждая единица крови может спасти чью-то жизнь, поэтому такой вклад особенно важен.

Для аэропорта "Манас" подобные акции стали доброй традицией. Здесь уверены: забота о людях выходит далеко за пределы авиации, а донорство крови - проявление солидарности, ответственности и человеческого участия.