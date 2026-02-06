Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Задержан директор "Сузак тазалык коому" по делу о земельных махинациях

209  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержал директора муниципального предприятия "Сузак тазалык коому" М.И. и гражданин С.Н. по подозрению в незаконной продаже земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, директор предприятия действовал по предварительному сговору с сообщником. Под предлогом содействия в получении земель под индивидуальное жилищное строительство в селе Благовещенка Сузакского района они реализовывали участки гражданам, используя поддельные постановления айыл окмоту. Стоимость одного участка варьировалась от 700 тысяч до 1,5 млн сомов.

Следствие также установило, что для легализации незаконно проданных земель применялись процедуры рассмотрения через государственные комиссии по спорным вопросам земельной амнистии. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, общий размер незаконно полученных средств и других возможных причастных лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455130
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, земельный участок, Сузакский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  