Задержан директор "Сузак тазалык коому" по делу о земельных махинациях

ГКНБ задержал директора муниципального предприятия "Сузак тазалык коому" М.И. и гражданин С.Н. по подозрению в незаконной продаже земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, директор предприятия действовал по предварительному сговору с сообщником. Под предлогом содействия в получении земель под индивидуальное жилищное строительство в селе Благовещенка Сузакского района они реализовывали участки гражданам, используя поддельные постановления айыл окмоту. Стоимость одного участка варьировалась от 700 тысяч до 1,5 млн сомов.

Следствие также установило, что для легализации незаконно проданных земель применялись процедуры рассмотрения через государственные комиссии по спорным вопросам земельной амнистии. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, общий размер незаконно полученных средств и других возможных причастных лиц.