В Бакай-Ате задержан мужчина, вымогавший деньги у госслужащего

- Назгуль Абдыразакова
В милицию обратился 61-летний житель Бакай-Атинского района Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Заявитель сообщил, что гражданин по имени "Чолпонбай" вместе с несколькими сообщниками создал преступную группу. Действуя по заранее разработанному плану, они распространяли заведомо ложные обвинения в адрес заявителя с целью его увольнения с занимаемой должности, создавали резонанс в обществе, запугивали его и систематически требовали деньги. В результате заявитель был вынужден покинуть государственную службу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан подозреваемый - житель Бакай-Атинского района 1975 года рождения Р.А. Таласский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следственных действий установлено, что Р.А. вымогал у заявителя 300 тысяч сомов, из которых получил 100 тысяч сомов, а также являлся членом нескольких общественных организаций и фондов.

Пострадавших от действий задержанного милиция просит сообщить по телефону 0501 71 71 20.

В настоящее время продолжаются следственные действия.


