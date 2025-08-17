История в старом Кашгаре оживает на глазах

В рамках пресс-тура по Кашгару представители СМИ стран Центральной Азии, Турции, Грузии и Азербайджана посетили старый город Кашгар - сердце Великого шелкового пути и одну из главных культурных жемчужин Китая.

В старом Кашгаре сохранилась уникальная атмосфера Востока, в которой древние традиции гармонично соседствуют с современностью. С 2015 года этот исторический район имеет статус туристической зоны категории 5А и по праву считается местом, обязательным для посещения. "Не побывав в Кашгаре - не узнаешь Синьцзян, не увидев древний город - не познаешь Кашгар", - говорят сами жители Синьцзяна.

Именно этот город отличается своей традиционно мусульманской архитектурой и обилием культовых памятников. Расположен он в центре городского уезда Кашгар, и представляет собой массив из старых глиняных и кирпичных домов в мусульманском стиле. Многим домам, как оказалось, уже более 100 лет.

Как рассказала нам гид, через этот город раньше проходил Великий шелковый путь и поэтому среди жителей много ремесленников, опыт которых до сих пор передается из поколения в поколение.

Местные жители живут за счет туризма и надо сказать, делают они это вполне успешно. Туристов здесь как с самого Китая, так и со всего мира очень много. Плюс еще можно приобрести сувениры: будь то керамическая посуда, одежда, различная утварь или музыкальные инструменты.

Гости прошли по узким улицам старого Кашгара, где чайный магазин встречает ароматом различных пряных чаев, старый уйгур играет на дутаре, а кузнечная мастерская звенит молотками так же, как и сотни лет назад. Только здесь понимаешь, что история в старом городе продолжает дышать в каждом доме, площади и переулке.