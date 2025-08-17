Погода
Мечеть Айтигар - сердце духовной жизни Кашгара

- Бакыт Басарбек
Мечеть Айтигар, одна из старейших святынь Кашгара, открыла свои двери для представителей СМИ стран Центральной Азии, демонстрируя богатое культурное наследие региона.

Это мечеть - одна из древнейших и самых почитаемых религиозных сооружений региона, построенном еще в 1442 году во времена династии Мин.

Расположенная в центре города, мечеть впечатляет гармонией архитектуры и духовной атмосферы. На площади размером 16800 квадратных метров разместился комплекс ворот, молельный зал, минареты и помещения для омовения.

Особое восхищение гостей вызвал величественный молельный зал, украшенный 140 резными деревянными колоннами, расположенными в виде сетки, и изысканными элементами, сочетающими исламскую и буддийскую архитектурные традиции.

Журналисты увидели и уникальную реликвию мечети - шерстяной ковер ручной работы из Хэтэна, подаренный в 2013 году правительством СУАР. На его 56 узорах изображены три цветка граната, переплетенные между собой, что символизирует единство и гармонию.

По словам имама мечети Мухаммеда Жума, мечеть Айтигар была признана объектом культурного наследия национального значения, и по сей день продолжает оставаться важнейшим духовным и культурным центром Кашгара, объединяя прошлое и настоящее, веру и искусство.


