КПЛ-2025: "ОшМУ" и "Абдыш-Ата" одержали победы, "Узген" обыграл "Алгу"

Самуэль Деди Ирие
Продолжился 17-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. В этот игровой день сенсаций не произошло.

В Кара-Балте "Кыргызалтын" уступил "ОшМУ" со счётом 2:4, в Канте "Абдыш-Ата" вырвала победу у "Бишкек Сити" - 3:2, а в Оше "Узген" минимально обыграл "Алгу" - 1:0.

Накануне, 14 августа, "Барс" упустил шанс выйти в лидеры, проиграв "Нефтчи" (0:1), а встреча "Азиягол" - "Талант" завершилась результативным триллером 3:4.

После этих игр в КПЛ-2025 лидируют "Алай", "Мурас Юнайтед" и "Абдыш-Ата" (по 35 очков). На один балл меньше у "Барса", а замыкает топ-5 "Дордой" (32).

Ключевой матч тура - встреча "Алай" - "Мурас Юнайтед", которая состоится 16 августа в Джалал-Абаде.


