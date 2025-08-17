Состояние пострадавших в при жесткой посадке на вертолете ми-8 стабильное

Министерство обороны продолжает проведение спасательной операции и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности личного состава и завершения эвакуационных мероприятий.

Напомним, что 16 августа 2025 года при спуске с вершины Победы пострадали два альпиниста: гражданин Германии и гражданин России, а также погиб гражданин Италии.

Для эвакуации был направлен вертолёт Ми-8МТВ с экипажем и 6 спасателями ОсОО "Аксай-Трэвэл", который совершил жёсткую посадку в условиях высокогорья и сложной метеообстановки. Все люди остались живы, однако несколько человек получили травмы различной степени тяжести, не представляющие угрозы для их жизней.

Министерство обороны совместно с привлечёнными службами незамедлительно организовало спасательную операцию.

Для выполнения спасательных и эвакуационных работ был выслан вертолёт Ми-17ВМ, который в 12:52 прибыл к месту инцидента и начал эвакуационные мероприятия.

К исходу дня, вертолётом Ми-17ВМ, все пострадавшие были эвакуированы в аэропорт города Каракола, откуда они были направлены в больницу, а также перевезены спасатели (13 человек) с площадки "Түндүк Энильчек" в лагерь "Чар-Кудук".

Состояние всех пострадавших удовлетворительное с постепенной положительной динамикой.

Из-за ухудшающихся погодных условий и наступления темноты все полёты и эвакуационные мероприятия 16 августа 2025 года были прекращены.

17 августа будут продолжены мероприятия по спасению и эвакуации остальных альпинистов, а также будет продолжена работа профильных специалистов для установления причин происшествия и оценки технического состояния воздушного судна.

Справка

Пик Победы находится на высоте 7 439 метров. Является самой высокой точкой Тянь-шаня и самой северной вершиной-семитысячником в мире. Юго-восточные склоны находятся в Китае, а граница проходит по восточно-западным хребтам горы и вершину.

