КПЛ-2025: "Мурас Юнайтед" укрепляет лидерство в чемпионате

В Джалал-Абаде 16 августа прошёл центральный матч 17-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Лидер турнира "Мурас Юнайтед" одержал важную победу над "Алаем" со счётом 2:1.

Голы у хозяев забили Грачев (24) и Кулинич (67), а единственный мяч у гостей провёл Жабборов (89). Лучшим игроком встречи был признан Сергей Кулинич. Победа позволила джалал-абадцам набрать 38 очков и оторваться от ближайших преследователей.

Другие результаты тура:

Кыргызалтын – ОшМу – 2:4

Бишкек Сити – Абдыш-Ата – 2:3

Озгон – Алга – 1:0

Барс – Нефтчи – 0:1

Азиягол – Талант – 3:4

Турнирная ситуация:

Мурас Юнайтед – 38 очков

2–3. Абдыш-Ата и Алай – по 35

Барс – 34

Дордой – 32

"Мурас Юнайтед" уходит в отрыв, а борьба за места в первой пятёрке остаётся крайне напряжённой.


