КПЛ-2025: "Мурас Юнайтед" укрепляет лидерство в чемпионате

В Джалал-Абаде 16 августа прошёл центральный матч 17-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Лидер турнира "Мурас Юнайтед" одержал важную победу над "Алаем" со счётом 2:1.
Голы у хозяев забили Грачев (24) и Кулинич (67), а единственный мяч у гостей провёл Жабборов (89). Лучшим игроком встречи был признан Сергей Кулинич. Победа позволила джалал-абадцам набрать 38 очков и оторваться от ближайших преследователей.
Другие результаты тура:
Кыргызалтын – ОшМу – 2:4
Бишкек Сити – Абдыш-Ата – 2:3
Озгон – Алга – 1:0
Барс – Нефтчи – 0:1
Азиягол – Талант – 3:4
Турнирная ситуация:
Мурас Юнайтед – 38 очков
2–3. Абдыш-Ата и Алай – по 35
Барс – 34
Дордой – 32
"Мурас Юнайтед" уходит в отрыв, а борьба за места в первой пятёрке остаётся крайне напряжённой.