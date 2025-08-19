"Кристал Пэлас" остановил "Челси" в безголовой ничьей

"Челси" сыграл вничью 0:0 с "Кристал Пэлас" в напряжённом матче АПЛ на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье, 17 августа.

"Синие" владели мячом большую часть встречи - более 70% времени и создали несколько опасных моментов, однако так и не сумели взломать дисциплинированную оборону гостей. Николас Джексон и Рахим Стерлинг имели шансы открыть счёт, но подвела реализация.

"Кристал Пэлас" едва не вышел вперёд в концовке первого тайма, когда Эберечи Эзе красиво исполнил штрафной, однако гол был отменён после вмешательства VAR из-за минимального офсайда в эпизоде. Этот мяч мог стать прощальным для Эзе, который, по сообщениям СМИ, близок к уходу из клуба до закрытия трансферного окна.

Не обошлось и без спорных моментов: нападающий гостей Жан-Филипп Матета избежал второго предупреждения после грубого фола, что вызвало бурное недовольство игроков и тренерского штаба "Челси".

Таким образом, "Челси" потерял важные очки в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов, а "Кристал Пэлас" добыл ценное очко в битве за выживание.