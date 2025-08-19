Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Волкановски назвал Лерона Мёрфи следующим претендентом титул после UFC 319

125  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски подтвердил, что его следующая защита титула состоится против британца Лерона Мёрфи позже в этом году.

Австралиец находился у октагона на UFC 319, где Мёрфи в со-главном событии вечера одержал эффектную победу, нокаутировав Аарона Пико уже в первом раунде. Эта победа продлила его беспроигрышную серию до 16-0-1 и моментально сделала главным претендентом на пояс в дивизионе до 66 кг.

Сразу после боя Волкановски отреагировал в соцсетях, написав в X: "Увидимся в декабре, @LeroneMurphy, поздравляю! #ufc319".

Вечер в Чикаго запомнился и другими яркими моментами, в частности брутальным ударом локтем Карлоса Пратеса против Джеффа Нила. Однако именно Мёрфи повторил этот приём в следующем поединке и укрепил свой статус будущего соперника чемпиона.

Высокую оценку британцу дал и комментатор UFC Джо Роган, сравнив его с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом: "Мёрфи очень техничный, силён во всём и почти не допускает ошибок. У него есть потенциал стать чемпионом мира".

Таким образом, поединок Волкановски - Мёрфи, намеченный на декабрь, обещает стать одним из самых ожидаемых боёв 2025 года в полулёгком весе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449447
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  