Волкановски назвал Лерона Мёрфи следующим претендентом титул после UFC 319

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски подтвердил, что его следующая защита титула состоится против британца Лерона Мёрфи позже в этом году.

Австралиец находился у октагона на UFC 319, где Мёрфи в со-главном событии вечера одержал эффектную победу, нокаутировав Аарона Пико уже в первом раунде. Эта победа продлила его беспроигрышную серию до 16-0-1 и моментально сделала главным претендентом на пояс в дивизионе до 66 кг.

Сразу после боя Волкановски отреагировал в соцсетях, написав в X: "Увидимся в декабре, @LeroneMurphy, поздравляю! #ufc319".

Вечер в Чикаго запомнился и другими яркими моментами, в частности брутальным ударом локтем Карлоса Пратеса против Джеффа Нила. Однако именно Мёрфи повторил этот приём в следующем поединке и укрепил свой статус будущего соперника чемпиона.

Высокую оценку британцу дал и комментатор UFC Джо Роган, сравнив его с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом: "Мёрфи очень техничный, силён во всём и почти не допускает ошибок. У него есть потенциал стать чемпионом мира".

Таким образом, поединок Волкановски - Мёрфи, намеченный на декабрь, обещает стать одним из самых ожидаемых боёв 2025 года в полулёгком весе.