Адилет Акылбеков вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

Кыргызстанский борец Адилет Акылбеков пробился в финал молодежного чемпионата мира по вольной борьбе в Самокове, Болгария. Спортсмен выступает в весовой категории до 74 кг.

Акылбеков уверенно прошёл все этапы турнира: в 1/16 финала он победил канадца Николаса Лиама Хупера (12:0), затем досрочно обыграл литовца Титаса Поёраитиса (10:0). В четвертьфинале он оказался сильнее казахстанца Доссжана Кул-Гайыпа (8:3), а в полуфинале победил итальянца Рауля Касо (4:2).

Финальный поединок состоится 18 августа, где Акылбеков встретится с россиянином Исмаилом Ханиевым, выступающим под нейтральным флагом. Победа в финале принесёт кыргызстанскому борцу золотую медаль чемпионата мира U20.