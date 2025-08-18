Погода
$ 87.25 - 87.63
€ 101.35 - 102.35

Адилет Акылбеков вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

180  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский борец Адилет Акылбеков пробился в финал молодежного чемпионата мира по вольной борьбе в Самокове, Болгария. Спортсмен выступает в весовой категории до 74 кг.

Акылбеков уверенно прошёл все этапы турнира: в 1/16 финала он победил канадца Николаса Лиама Хупера (12:0), затем досрочно обыграл литовца Титаса Поёраитиса (10:0). В четвертьфинале он оказался сильнее казахстанца Доссжана Кул-Гайыпа (8:3), а в полуфинале победил итальянца Рауля Касо (4:2).

Финальный поединок состоится 18 августа, где Акылбеков встретится с россиянином Исмаилом Ханиевым, выступающим под нейтральным флагом. Победа в финале принесёт кыргызстанскому борцу золотую медаль чемпионата мира U20.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449449
Теги:
вольная борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  