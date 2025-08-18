На Всемирных Играх в Китае кыргызстанцы завоевали бронзу

Кыргызстанские спортсмены завоевали три бронзовые медали на соревнованиях по самбо в рамках Всемирных Игр, которые прошли 13–14 августа в Чэнду (Китай), сообщает sport.gov.kg.

В первый день турнира бронзу в весовой категории до 71 кг выиграл Курманбек Замирбек уулу, а в категории до 88 кг третье место занял Бектен Эркебай уулу. Во второй день ещё одну медаль в копилку Кыргызстана принесла Акак Усон кызы, заняв третье место в категории 54 кг среди женщин.

Эти результаты подтверждают высокий уровень самбистов Кыргызстана на международной арене и демонстрируют успешное выступление страны на Всемирных Играх.