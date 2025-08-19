Погода
Узбекистанцы смогут отслеживать прибытие мусоровозов в режиме онлайн

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил перед чиновниками задачу по созданию системы, позволяющей в режиме онлайн отслеживать за временем прибытия и маршрутом мусоровозов в каждой махалле (общине). Данная инициатива была озвучена на презентации главе государства мер по расширению переработки отходов, передает его пресс-служба.

Руководитель республики также поручил ответственным лицам разработать двухлетнюю программу по полному обеспечению социальных учреждений и махаллей контейнерами для отходов. При этом отмечалось, что важно формировать экологическую культуру в обществе начиная с детского сада и школ.

На презентации говорилось о том, что в плане переработки мусора проводится большая работа, внедряются современные подходы. За последние три года на соответствующие мероприятия направлено свыше 2 трлн сумов (около $160 млн). В прошлом году было создано Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.

Вместе с тем для предприятий, занятых в данной области, приобрели 1,2 тысячи единиц новой техники. В махаллях построены площадки для сбора мусора. По сути сфера стала источником вторичного сырья.

Важным моментом является то, что процесс переработки мусора перестал быть монополией государства, для бизнеса созданы благоприятные условия. Например, для компаний ставка налога на прибыль и социального налога установлена на уровне 1%. Техника и оборудование, ввозимые из-за рубежа, освобождены от уплаты таможенной пошлины. В результате на рынок вышли около 200 санитарно-очистительных и 290 перерабатывающих предприятий.

Впрочем, еще многое предстоит осуществить, так как, по оценкам чиновников, в стране ежегодно образуется 14 млн тонн бытовых отходов, но лишь 5% из них подвергаются переработке.

В этой связи государство активно поддерживает проекты по выработке энергии путем сжигания мусора. Отмечено, что инвесторы из Китая строят такие заводы в шести регионах республики. Причем Узбекистан берет на себя обязательства не только оплачивать утилизацию отходов, но и закупать произведенную энергию.

Кроме того, в Ташкенте введены в эксплуатацию два предприятия по сжиганию медицинских отходов с получением тепловой энергии. Планируется возвести два таких же завода в Самарканде и по одному в каждом из регионов страны.

По данным специалистов, четверть бытовых отходов составляют бумага, пластик, резина, стекло, текстильные остатки. Переработка этих материалов может привести к получению сырья на 1 трлн сумов (около $80 млн). Также имеется значительный потенциал в сфере переработки строительных, химических, электронных, технических отходов и промышленных масел.

Источник: Фергана


