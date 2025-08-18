Погода
Молодые врачи до 35 лет могут получить выплату 66 тыс. сомов ежеквартально

202  0
- Назгуль Абдыразакова
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики объявило набор участников в программу "Депозит врача". Молодые врачи до 35 лет, работающие в государственных медицинских учреждениях в регионах, а также выпускники ординатуры, планирующие трудиться в сельской местности и небольших городах, могут получить стимулирующую выплату - 66 тысяч сомов ежеквартально.

Цель программы - повысить доступность медицинской помощи для населения в отдалённых районах страны и оказать материальную поддержку специалистам, выбравшим работу в регионах.

Для участия необходимо подать пакет документов, включающий заявление, резюме, копии паспорта, диплома, сертификатов, трудовой книжки, а также две фотографии 3х4 и справку с места работы.

Документы можно направить в бумажном виде в Общий отдел Минздрава или в формате PDF через систему электронного документооборота "Infodocs".

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0778 20 45 71 (ведущий специалист Управления человеческими ресурсами и правового обеспечения Жамал Рысбаева).


Теги:
зарплата, Кыргызстан, врачи, Минздрав
