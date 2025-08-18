В Бишкеке мужчина пытался замять уголовное дело о насилии над невесткой

В Бишкеке задержан 51-летний мужчина, который, пытался дать милиционеру взятку в размере 50 тысяч сомов, чтобы прекратить уголовное дело о насилии. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным расследование началось после заявления 20-летней жительницы столицы. Девушка сообщила, что в августе 2025 года её свёкор совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 154 (Изнасилование) УК КР.

16 августа во время допроса мужчина предложил сотруднику милиции деньги за прекращение преследования. О попытке взятки было немедленно доложено руководству.

В результате оперативных мероприятий мужчину задержали с поличным прямо в служебном кабинете при передаче денег. В отношении него возбуждено отдельное уголовное дело по статье 345 УК КР (Дача взятки).

Согласно статье 96 УПК КР, подозреваемый водворён в ИВС. Следствие по обоим делам продолжается.