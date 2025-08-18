Погода
ФОМС разъяснил порядок прохождения медицинских осмотров перед учебным годом

172  0
- Назгуль Абдыразакова
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам о порядке прохождения и оплаты медицинских осмотров для детей, поступающих в детский сад, школу или высшие/средние учебные заведения.

По данным ведомства, дети, поступающие в детские сады и первые классы школ, проходят медицинский осмотр бесплатно. Исключение - рентгенография по показаниям, которая оплачивается в кассу медорганизации со скидкой 50%.

Выпускники школ, которые ещё не получили статус студентов и проходят медицинский осмотр по форме №086 для поступления в колледжи или вузы, оплачивают услуги самостоятельно.

Для прохождения осмотра необходимо быть прикреплённым к семейному врачу в Центре семейной медицины или Центре общей врачебной практики.

ФОМС рекомендует заранее уточнять перечень документов, форму заключения и порядок оплаты в медицинской организации.

По всем вопросам работает круглосуточная горячая линия ФОМС 113. Звонки со всех устройств бесплатные.


Теги:
вуз, школа, Кыргызстан, медицина
