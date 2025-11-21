Погода
$ 87.26 - 87.59
€ 101.02 - 102.02

Масато Канда: Кыргызстан может совершить технологический рывок

546  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Азиатского банка развития Масато Канда дал эксклюзивное интервью пяти ведущим СМИ Кыргызстана во время своего визита в Бишкек, среди которых было и наше издание VB.KG. Впервые после вступления в должность он подробно рассказал о том, как АБР планирует трансформировать транспортную связанность региона, поддержать строительство Камбар-Аты-1, ускорить цифровизацию страны, развивать экологически чистый общественный транспорт и существенно расширить финансовую поддержку Кыргызстана до 2030 года. Масато Канда подчеркнул, что АБР видит в Кыргызстане одного из ключевых партнёров в Центральной Азии и готов значительно нарастить участие в реформах, инфраструктуре и климатической устойчивости. Ниже полная версия беседы с главой крупнейшего многостороннего банка, работающего в стране с 1994 года.

- АБР активно поддерживает крупные транспортно-логистические проекты в Кыргызстане и регионе CAREC. Какую роль банк видит для себя в координации и финансировании таких инициатив и как он намерен обеспечить, чтобы выгоды от них получали не только крупные города, но и удалённые районы?

- Это действительно своевременный вопрос. Прежде всего, хочу поздравить Кыргызстан с успешным председательством в CAREC. АБР представляет Секретариат этой программы и крупнейшим многосторонним партнёром страны. Поэтому мы ощущаем особую ответственность за успех региональной связанности.

Региональная связанность и инклюзивность - один из ключевых приоритетов нашей стратегии. Мы не просто финансируем проекты, но и координируем работу стран, предоставляя экспертную поддержку.

До 2030 года мы планируем инвестировать 10 млрд долларов в развитие транспортных коридоров CAREC, и 4 млрд из них будут направлены на Коридор CAREC-2. При этом важно, чтобы результаты развития инфраструктуры ощущали не только жители столиц и больших городов.

Мы намерены обеспечить, чтобы выгоды доходили до малых городов, сельских территорий и отдалённых регионов, где живут наиболее уязвимые группы населения. Поэтому наши проекты изначально разрабатываются как инклюзивные, с упором на создание логистических узлов, улучшение доступности и соединение труднодоступных районов с региональными и глобальными рынками.

- Камбар-Ата-1 - один из самых масштабных проектов в энергетике. Какую поддержку АБР готов оказать этой инициативе?

- Камбар-Ата-1 имеет стратегическое значение не только для энергетической безопасности страны, но и для управления водными ресурсами. АБР является ведущим партнёром Кыргызстана в крупных инфраструктурных инициативах, включая гидроэнергетику.

Мы планируем предоставить 300 млн долларов поэтапно, начиная со 140 млн долларов на льготных условиях. Эта поддержка будет направлена на подготовку, реализацию и повышение эффективности проекта.

Помимо Камбар-Аты-1, АБР активно способствует развитию зелёной энергетики. Мы видим большой потенциал Кыргызстана в области возобновляемых источников энергии - от гидроэнергетики до инновационных проектов, таких как плавучие солнечные панели. Также мы намерены помогать государственным учреждениям в повышении энергоэффективности.

- Вы посетили новый проект по внедрению электробусов в Бишкеке. Какие у вас впечатления и как АБР намерен развивать это направление?

- Посещение депо действительно вдохновило меня. Электробусы АБР чистые, тихие, удобные в эксплуатации. Но больше всего меня впечатлили три вещи.

Во-первых, экологичность: такие автобусы существенно сокращают выбросы и улучшают качество воздуха.

Во-вторых, инклюзивность: пандусы, широкие двери, удобная посадка делают транспорт доступным для женщин с детьми, пожилых граждан и людей с инвалидностью.

И, в-третьих, баланс между экологической повесткой и социальной инклюзивностью. Это модель, которую можно успешно масштабировать за пределами Бишкека.

Мы будем расширять сотрудничество в области зелёного транспорта и работать над тем, чтобы такие проекты появлялись и в других городах страны.

- Региональная торговля и цифровизация становятся ключевыми драйверами развития экономик. Как АБР помогает Кыргызстану в цифровой трансформации и повышении конкурентоспособности?

- Цифровизация - один из пяти стратегических приоритетов АБР. Чтобы усилить поддержку, мы создали специальный офис, который занимается исключительно цифровыми технологиями и вопросами внедрения цифровых платформ.

Цифровизация расширяет рынки, снижает издержки, ускоряет движение товаров и капитала. Она позволяет странам совершать технологический рывок и сокращать разрыв в доходах.

Но важно учитывать кибербезопасность, повышение энергопотребления, переподготовку кадров и цифровую грамотность. Эти направления АБР также активно поддерживает.

Сегодня особенно важный день: мы подписали Бишкекскую декларацию в рамках цифрового коридора CAREC. Это большой шаг к снижению торговых барьеров, ускорению документооборота и увеличению капитальных потоков. АБР намерен усилить работу по цифровой трансформации региона под лидерством Кыргызстана.

- Кыргызстан демонстрирует устойчивый экономический рост. Как это повлияет на дальнейшее сотрудничество страны с АБР?

- Макроэкономическая ситуация действительно улучшилась. Это позволяет нам расширить объём и направления сотрудничества. В 2025–2027 годах АБР планирует выделить Кыргызстану 700 млн долларов. Это отражает высокий уровень доверия к проводимым реформам и экономическому развитию.

Мы выделяем три ключевых направления поддержки.

Первое - помощь в наращивании частных инвестиций. Для достижения целей Национальной стратегии развития-2030 необходимо привлечь больше частного сектора. Мы будем содействовать улучшению инвестиционного климата и финансированию малого и среднего бизнеса.

Второе - поддержка крупных инфраструктурных проектов. Это касается энергетики, водных ресурсов, транспорта и других критически важных сфер.

Третье - укрепление устойчивости страны к климатическим угрозам и природным катастрофам. Кыргызстан уязвим к последствиям изменения климата, и мы намерены продолжать помогать в адаптации и снижении рисков.

Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие сотрудничества между АБР и Кыргызской Республикой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449465
Теги:
АБР, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  