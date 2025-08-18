14-летний Баястан Сыдыков выполнил вторую норму международного мастера

14-летний шахматист из Кыргызстана Баястан Сыдыков выполнил вторую норму международного мастера на престижном турнире Sparkassen Chess Trophy 2025 A-Open в Дортмунде (Германия). Об этом сообщил Кыргызский шахматный союз.

Юный талант набрал 6 очков из 9, показав перфоманс 2459 и прибавив к рейтингу +35 пунктов. Его текущий live-рейтинг составляет 2357. В итоговой таблице Сыдыков занял 22-е место среди 196 участников, одержав 4 победы, сыграв 4 партии вничью и потерпев одно поражение.

Главной сенсацией турнира стала победа кыргызстанца над легендарным гроссмейстером, чемпионом СССР 1989 года Рафаэлем Ваганяном.

Для получения официального звания международного мастера Сыдыкову необходимо выполнить еще одну норму и набрать +43 рейтинговых пункта.

Хочешь, я подготовлю короткую версию для соцсетей с акцентом на победу над Ваганяном?