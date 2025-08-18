Погода
$ 87.25 - 87.63
€ 101.35 - 102.35

14-летний Баястан Сыдыков выполнил вторую норму международного мастера

124  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

14-летний шахматист из Кыргызстана Баястан Сыдыков выполнил вторую норму международного мастера на престижном турнире Sparkassen Chess Trophy 2025 A-Open в Дортмунде (Германия). Об этом сообщил Кыргызский шахматный союз.

Юный талант набрал 6 очков из 9, показав перфоманс 2459 и прибавив к рейтингу +35 пунктов. Его текущий live-рейтинг составляет 2357. В итоговой таблице Сыдыков занял 22-е место среди 196 участников, одержав 4 победы, сыграв 4 партии вничью и потерпев одно поражение.

Главной сенсацией турнира стала победа кыргызстанца над легендарным гроссмейстером, чемпионом СССР 1989 года Рафаэлем Ваганяном.

Для получения официального звания международного мастера Сыдыкову необходимо выполнить еще одну норму и набрать +43 рейтинговых пункта.

Хочешь, я подготовлю короткую версию для соцсетей с акцентом на победу над Ваганяном?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449466
Теги:
шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  