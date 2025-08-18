Погода
$ 87.25 - 87.63
€ 101.35 - 102.35

Кыргызстанские таэквондисты заняли второе место на чемпионате Азии

122  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате Азии по таэквондо ИТФ, который проходил 16–17 августа в китайском городе Нинбо с участием спортсменов из 17 стран.

Наши таэквондисты завоевали 10 золотых и 6 серебряных медалей, что позволило команде занять второе общекомандное место.

Победителями стали: Темирлан Кенешов, Дастан Эркинтуров, Нурсултан Манапов, София Хегай, Баялы Уманкулов, Даир Жумабеков, Бекжан Шамурзаев, Арина Потехина, Мадина Сатимбаева и Руслан Ткачук.

Серебряные награды получили: Адамхан Чандаев, Дмитрий Потехин, Мамед Мажидов, Альбина Балтабаева, Элора Кудисова и Акак-Сани Токтосунова.

Федерация таэквондо ИТФ Кыргызстана отметила, что этот результат стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки отечественных спортсменов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449469
Теги:
Китай, таэквондо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  