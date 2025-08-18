Кыргызстанские таэквондисты заняли второе место на чемпионате Азии

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате Азии по таэквондо ИТФ, который проходил 16–17 августа в китайском городе Нинбо с участием спортсменов из 17 стран.

Наши таэквондисты завоевали 10 золотых и 6 серебряных медалей, что позволило команде занять второе общекомандное место.

Победителями стали: Темирлан Кенешов, Дастан Эркинтуров, Нурсултан Манапов, София Хегай, Баялы Уманкулов, Даир Жумабеков, Бекжан Шамурзаев, Арина Потехина, Мадина Сатимбаева и Руслан Ткачук.

Серебряные награды получили: Адамхан Чандаев, Дмитрий Потехин, Мамед Мажидов, Альбина Балтабаева, Элора Кудисова и Акак-Сани Токтосунова.

Федерация таэквондо ИТФ Кыргызстана отметила, что этот результат стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки отечественных спортсменов.