Налоговая служба КР запустила автоматический расчет налога на имущество

- Назгуль Абдыразакова
Государственная налоговая служба внедрила модуль "Налоговые обязательства" для автоматического начисления налога на имущество через Кабинет налогоплательщика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сервис автоматически рассчитывает сумму налога на основе данных ГУ "Кадастр", минимизируя ошибки и упрощая исполнение обязательств.

После получения уведомления налогоплательщику не нужно вводить или рассчитывать сумму - достаточно нескольких кликов для оплаты.

Оплата доступна онлайн через QR-код, код оплаты или банковскую карту.

Модуль отображает полные детали: вид налога, дату, район, сумму, ЕНИ-код, адрес, налоговый период, площадь и сумму к уплате.

Начисления формируются не позднее чем за 30 дней до установленного срока уплаты, обычно до 1 сентября.

Основные преимущества: экономия времени, точность расчетов, контроль начислений и удобная онлайн-оплата.


URL: https://www.vb.kg/449471
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
