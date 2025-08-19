Погода
В больнице Кашгара сочетаются древние рецепты и современные технологии

- Бакыт Басарбек
Журналисты из стран Центральной Азии, Турции, Азербайджана и Грузии побывали в Кашгарской окружной больнице традиционной китайской медицины, где наглядно увидели, как древние практики работают в тандеме с новейшими медицинскими технологиями.

Сегодня это одно из крупнейших медицинских учреждений региона, где трудятся около 300 специалистов, в том числе 65 врачей высшей и средней категории, а также 45 обладателей научных степеней. В структуре больницы - 26 клинических и 8 диагностических отделений.

В этой больнице работа направлена на интеграцию традиционных китайских методов с западной медициной. При этом врачи не забывают о корнях, здесь продолжают развивать направления, проверенные веками - иглотерапию, фитолечение, дыхательные и реабилитационные практики.

Руководство больницы заявляет о намерении сделать учреждение ведущим центром традиционной китайской медицины в Южном Синьцзяне и опорной медицинской платформой для стран Центральной и Южной Азии в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

По словам самих участников пресс-тура, центр произвел сильное впечатление. Уже при первом знакомстве стало очевидно, что подход к лечению здесь комплексный: от диагностики и терапии до восстановления и профилактики. Причем все услуги, начиная от травяных препаратов до занятий иглотерапии и оздоровительной гимнастикой "цигун", предоставляются пациентам бесплатно.

Корреспонденты не только наблюдали за работой специалистов, но и на собственном опыте опробовали процедуры иглотерапии и точечного массажа. Эффект от лечения, как отмечали многие, ощущался сразу же - особенно в снятии мышечного напряжения и общем расслаблении.

Кроме того, гостям предложили присоединиться к утренней практике цигун под руководством опытного врача. Повторять плавные, но точные движения оказалось не так просто, так как упражнения напоминали сцены из старых фильмов о боевых искусствах. Тем не менее, даже короткая тренировка дала заряд бодрости и энергии.


URL: https://www.vb.kg/449472
Теги:
Китай, СУАР, больница
