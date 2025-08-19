Погода
Экспорт скота из Кыргызстана снизился по сравнению с прошлым годом

- Светлана Лаптева
Из-за мер, принятых Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с целью недопущения необоснованного роста цен на мясо и обеспечения доступности продукции для населения, в этом году экспорт скота значительно сократился. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Так, с начала 2025 года из Кыргызстана экспортировано всего 30 493 головы крупного рогатого скота, 31 781 овца и коза, а также 1 636 лошадей.

За аналогичный период прошлого года объем экспорта был значительно выше. Так, в 2024 году из страны было вывезено 77 907 голов крупного рогатого скота, 70 392 овцы и козы и 5 113 лошадей.

В сравнении с прошлым годом:

• экспорт крупного рогатого скота сократился на 47 414 голов,

• экспорт овец и коз уменьшился на 38 611 голов,

• экспорт лошадей снизился на 3 477 голов.


Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан, животные
