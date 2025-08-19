Художественным руководителем театра Кыргыздрамы назначена Альбина Имашева

На должность художественного руководителя Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумомунова приказом Министерства культуры, информации и молодежной политики КР назначена Альбина Имашова.

Альбину Имашеву представил коллективу театра министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и пожелал успехов в ответственной работе.

Альбина Имашева родилась 6 июня 1983 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области.

В 2000 году окончила среднюю школу имени Карла Маркса в селе Боконбаево.

В 2005 году окончила институт искусств имени Бейшеналиевой.

С 2002 года работает в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова.