Художественным руководителем театра Кыргыздрамы назначена Альбина Имашева

- Светлана Лаптева
На должность художественного руководителя Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумомунова приказом Министерства культуры, информации и молодежной политики КР назначена Альбина Имашова.

Альбину Имашеву представил коллективу театра министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и пожелал успехов в ответственной работе.

Альбина Имашева родилась 6 июня 1983 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области.

В 2000 году окончила среднюю школу имени Карла Маркса в селе Боконбаево.

В 2005 году окончила институт искусств имени Бейшеналиевой.

С 2002 года работает в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова.


URL: https://www.vb.kg/449481
