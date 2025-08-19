При участии первой леди на берегу Иссык-Куля состоялся вечер балета

В культурном центре имени Чингиза Айтматова "Рух-Ордо" в Чолпон-Ате состоялся незабываемый "Вечер балета на берегу Иссык-Куля". В культурном мероприятии приняла участие Первая леди страны Айгуль Жапарова. Именно она выступила инициатором этого вечера балета, и при её поддержке Министерство культуры, информации и молодежной политики организовало мероприятие.

Министр Мирбек Мамбеталиев в своём выступлении отметил: "В течение двух дней зрителям представлены произведения мировой классической сцены, знаменитые балетные номера и фрагменты из лучших постановок. Это культурное событие не только дарит зрителям эстетическое наслаждение, но и приближает общество к творческим ценностям".

Главная цель этих культурных вечеров – популяризация искусства балета, воспитание у молодого поколения любви к прекрасному, а также продвижение Иссык-Кульского региона как международной культурной площадки.