В столице с 20 по 22 августа состоятся Дни кино Казахстана

157  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке пройдут Дни кино Казахстана, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.

Кинопоказы состоятся с 20 по 22 августа в кинотеатре Ала-Тоо. Зрители смогут посмотреть художественные фильмы известных казахстанских режиссёров, а после сеансов принять участие в обсуждениях с авторами.

Программа мероприятий:

20 августа, 18:00 – "Казахское ханство. Золотой трон" (реж. Рустем Абдрашев)

21 августа, 14:00 – "Операция Набат" (реж. Рашид Сулейменов)

22 августа, 11:00 – "Жамбыл. Новая эра" (реж. Жандос Кусаинов)

Все показы будут бесплатными.

Организаторами выступают Департамент кинематографии Минкульта КР, киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова, Министерство культуры и информации Казахстана, а также Посольство Казахстана в Кыргызстане.


URL: https://www.vb.kg/449486
Теги:
Казахстан, кино, Бишкек, Кыргызстан
