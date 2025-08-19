Международная выставка ярмарка "Кыргызстан ЭКСПО-2025" состоится в Бишкеке

24–25 октября 2025 года в Бишкеке состоится Международная выставка-ярмарка "Кыргызстан ЭКСПО 2025" - ключевая деловая платформа для развития международного сотрудничества, продвижения экспорта и привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата КР.
Форматы участия:
▫️ Экспоненты с выставочными стендами
▫️ Представители официальных делегаций
▫️ Партнёры и спонсоры
Основные направления выставки:
Промышленность, сельское хозяйство, энергетика, логистика, IT, строительство, образование, медицина, финансы и др.
Программа мероприятия включает:
▪️ Презентации продукции и услуг
▪️ B2B-встречи и переговоры
▪️ Подписание соглашений и меморандумов
▪️ Дискуссии с участием представителей бизнеса и государственных структур
Организатор: Кыргызэкспоцентр при ТПП КР
Место проведения: г. Бишкек ,Малая Арена
Контакты: +996 (312) 610120, +996 554 881777, +996 501 124321
Email: kyrgyzexpo@cci.kg
Приглашаем компании, инвесторов и деловые ассоциации принять участие в "Кыргызстан ЭКСПО 2025" и использовать возможности выставки для выхода на новые рынки, установления партнёрств и продвижения своих проектов.
Источник: cci.kg