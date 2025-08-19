Международная выставка ярмарка "Кыргызстан ЭКСПО-2025" состоится в Бишкеке

24–25 октября 2025 года в Бишкеке состоится Международная выставка-ярмарка "Кыргызстан ЭКСПО 2025" - ключевая деловая платформа для развития международного сотрудничества, продвижения экспорта и привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Форматы участия:

▫️ Экспоненты с выставочными стендами

▫️ Представители официальных делегаций

▫️ Партнёры и спонсоры

Основные направления выставки:

Промышленность, сельское хозяйство, энергетика, логистика, IT, строительство, образование, медицина, финансы и др.

Программа мероприятия включает:

▪️ Презентации продукции и услуг

▪️ B2B-встречи и переговоры

▪️ Подписание соглашений и меморандумов

▪️ Дискуссии с участием представителей бизнеса и государственных структур

Организатор: Кыргызэкспоцентр при ТПП КР

Место проведения: г. Бишкек ,Малая Арена

Контакты: +996 (312) 610120, +996 554 881777, +996 501 124321

Email: kyrgyzexpo@cci.kg

Приглашаем компании, инвесторов и деловые ассоциации принять участие в "Кыргызстан ЭКСПО 2025" и использовать возможности выставки для выхода на новые рынки, установления партнёрств и продвижения своих проектов.

Источник: cci.kg