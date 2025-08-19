Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Международная выставка ярмарка "Кыргызстан ЭКСПО-2025" состоится в Бишкеке

96  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24–25 октября 2025 года в Бишкеке состоится Международная выставка-ярмарка "Кыргызстан ЭКСПО 2025" - ключевая деловая платформа для развития международного сотрудничества, продвижения экспорта и привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Форматы участия:

▫️ Экспоненты с выставочными стендами

▫️ Представители официальных делегаций

▫️ Партнёры и спонсоры

Основные направления выставки:

Промышленность, сельское хозяйство, энергетика, логистика, IT, строительство, образование, медицина, финансы и др.

Программа мероприятия включает:

▪️ Презентации продукции и услуг

▪️ B2B-встречи и переговоры

▪️ Подписание соглашений и меморандумов

▪️ Дискуссии с участием представителей бизнеса и государственных структур

Организатор: Кыргызэкспоцентр при ТПП КР

Место проведения: г. Бишкек ,Малая Арена

Контакты: +996 (312) 610120, +996 554 881777, +996 501 124321

Email: kyrgyzexpo@cci.kg

Приглашаем компании, инвесторов и деловые ассоциации принять участие в "Кыргызстан ЭКСПО 2025" и использовать возможности выставки для выхода на новые рынки, установления партнёрств и продвижения своих проектов.

Источник: cci.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449487
Теги:
выставка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  